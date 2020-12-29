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Ученые выяснили, что дезинфекция поверхностей менее эффективна против COVID-19, чем считалось ранее

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Дезинфекция поверхностей для предотвращения распространения COVID-19 оказалась менее эффективной, чем считалось в начале пандемии. Об этом в интервью изданию NPR рассказал микробиолог Ратгерского университета США Эмануэль Голдмен, передает УНН.

Ученые выяснили, что дезинфекция поверхностей менее эффективна против COVID-19, чем считалось ранее

“В начале пандемии магазины быстро продавали дезинфицирующие спреи и салфетки. Людям советовали вытирать упаковки и емкости, которые они приобрели в продуктовом магазине. Но в этом году ученые узнали много нового о коронавирусе и способ его передачи, и оказывается, что чистка и дезинфекция могут быть не нужны. Если человек, зараженный коронавирусом, чихает, кашляет или громко разговаривает — капельки, содержащие частицы вируса, могут путешествовать по воздуху и в конце концов приземлиться на соседние поверхности. Но риск заразиться от прикосновения к поверхности, зараженной вирусом, низкий, сообщил Эмануэль Голдман, микробиолог из Университета Ратгерса”, — сообщили в СМИ.

По его словам, исследуя поверхности, они обнаружили нечто похожее на мертвый вирус, то есть то, что осталось после его смерти.

“В больницах изучали поверхности вблизи пациентов с COVID-19, и никакого вируса не удается идентифицировать. Они не нашли вирус, и это потому, что он очень хрупкий в окружающей среде — он очень быстро распадается”, — сказал Эмануэль Голдман.

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Отмечается, что еще в январе и феврале ученые и служащие здравоохранения считали загрязнение поверхности проблемой, а ранние исследования показывали, что вирус может жить на поверхности в течение нескольких дней. То есть, человек с COVID-19 чихал, или кашлял вблизи поверхности, а другой человек касался поверхности, а затем переносил инфекцию на нос, глаза или рот. В связи с этим людям советовали использовать антисептик, надевать перчатки и обрабатывать товары из магазина. Однако, во время исследования в лабораториях на поверхностях было значительно большее количество вируса, чем есть в реальной жизни.

По словам профессора инженерии из Вирджинии Линси Марр, что изучает передачу инфекционных заболеваний в воздухе, это было лишним и сегодня “все улики указывают на то, что вдыхание вируса из воздуха является важнейшим путем передачи”.

Кроме того, специалист по респираторных заболеваний в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл заявил, что данные в подтверждение необходимости дезинфекции поверхностей, для предотвращения COVID-19 отсутствуют.

“Когда люди распыляют дезинфектор на улице и тротуары, стены и метро, то я просто не знаю никаких данных о том, что мы инфицируемся от вирусов, которые прыгают с тротуаров”, — сказал Феннелл и призвал больше проветривать помещения, а также “использовать ультрафиолетовое антибактериальное облучение”, чтобы уничтожить вирус в воздухе.

Эксперты отмечают, что лучший способ защититься от вируса — держаться подальше от толпы, носить маски, когда вы выходите из дома и часто мыть руки.

Напомним, в COVID-19 обнаружили “этнические особенности” распространения.

Также напомним, на COVID-19 в мире заболело уже более 81 млн человек. В Украине уже 1,037 млн случаев, за сутки — 6 988.

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