Вчені вирахували масу Чумацького Шляху
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейському космічному агентству (ЄКА) вдалося визначити приблизну масу Чумацького Шляху - тобто Галактики, в якій знаходиться Земля, Сонячна система і всі окремі зірки. Згідно з даними вчених, обчислена маса дорівнює 1,5 трлн сонячних мас. Про це йдеться в поширеному ЄКА в четвер заяві, передає УНН.
Обчислення були здійснені на основі об’єднання даних, отриманих від місії телескопа ESA Gaia та спостережень, проведених за допомогою космічного телескопа Hubble. Попередні обчислення, проведені астрономами різних країн, вказали на маси від 500 млрд до 3 трлн мас Сонця.
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Як наголошується в заяві ЄКА, настільки сильне розходження в оцінках “в основному пов’язано з різницею в методах обчислення розподілу в Галактиці темної матерії, на яку припадає 90% її маси”. Оскільки темна матерія не випускає електромагнітного випромінювання і безпосередньо не взаємодіє з ним, це ускладнює або навіть унеможливлює її пряме спостереження.
Безпосередньо маса планет становить лише невелику частину маси Чумацького Шляху, відзначають астрономи ЄКА. Вони повідомляють, що в зв’язку з цим, обчислення були ними зроблені методом, який заснован на вимірі швидкостей кульових скупчень — щільних зоряних груп, які обертаються навколо спірального диска Галактики на великому від нього видаленні.
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Як повідомляв УНН, вчені зафіксували на Сонці найпотужніший спалах за 12 років.