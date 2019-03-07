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Ученые вычислили массу Млечного Пути

Ученые вычислили массу Млечного Пути

Киев  •  УНН

 • 29091 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути — то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды. Согласно данным ученых, исчисленная масса равна 1,5 трлн солнечных масс. Об этом говорится в распространенном ЕКА в четверг заявлении, передает УНН.

Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble. Предварительные вычисления, проведенные астрономами разных стран, отметили массу от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца.

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Как отмечается в заявлении ЕКА, столь сильное различие в оценках “в основном связано с разницей в методах вычисления распределения в Галактике темной материи, на которую приходится 90% ее массы”. Поскольку темная материя не выпускает электромагнитного излучения и непосредственно не взаимодействует с ним, это затрудняет или даже делает невозможным ее прямое наблюдение.

Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы ЕКА. Они сообщают, что в связи с этим, вычисления были ими сделаны методом, который основан на измерении скоростей шаровых скоплений — плотных звездных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом от него удалении.

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Как сообщал УНН, ученые зафиксировали на Солнце мощная вспышка за 12 лет.

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