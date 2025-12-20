Вчені розкрили, чому відбитки пальців у різних людей не можуть бути однаковими

$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 15167 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 29659 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 22533 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 28938 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 38429 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 29984 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 58801 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 41373 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20541 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Енергосистема України в найгіршому стані з вересня 2024 року - МАГАТЕ20 грудня, 00:26 • 5310 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 20 грудня, 00:53 • 12625 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 20272 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ20 грудня, 02:33 • 6022 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України05:57 • 3828 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 58798 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 38827 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 47428 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 42054 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 67350 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Варшава
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 18466 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 65751 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 47215 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 44981 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 51055 перегляди
Вчені розкрили, чому відбитки пальців у різних людей не можуть бути однаковими

Дослідження виявило, що довжина пуповини, положення дитини, харчування та швидкість росту впливають на формування відбитків пальців. Навіть схожі відбитки не є абсолютно ідентичними, а шрами, опіки чи ліки можуть змінювати їх протягом життя.

Вчені розкрили, чому відбитки пальців у різних людей не можуть бути однаковими

Вчені дали відповідь на питання, чи можуть бути однакові відбитки у різних людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на IFLScience.

Деталі

За результатами дослідження з’ясувалось, що довжина пуповини, положення дитини, харчування і швидкість росту можуть вплинути на сліди пальців. Дана особливість людини формується між 13 і 19 тижнями вагітності.

На формування відбитків пальців можуть впливати різні фактори навколишнього середовища. Відбувається це ще під час внутрішньоутробного розвитку

- йдеться в дослідженні.

Однак навіть якщо відбитки будуть схожими, то абсолютної ідентичності практично не може бути. Крім того, сліди пальців у людини можуть змінюватися впродовж життя. Їх здатні змінювати шрами, опіки чи навіть певні види ліків.

