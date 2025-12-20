Вчені розкрили, чому відбитки пальців у різних людей не можуть бути однаковими

Вчені дали відповідь на питання, чи можуть бути однакові відбитки у різних людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на IFLScience.

Деталі

За результатами дослідження з’ясувалось, що довжина пуповини, положення дитини, харчування і швидкість росту можуть вплинути на сліди пальців. Дана особливість людини формується між 13 і 19 тижнями вагітності.

На формування відбитків пальців можуть впливати різні фактори навколишнього середовища. Відбувається це ще під час внутрішньоутробного розвитку - йдеться в дослідженні.

Однак навіть якщо відбитки будуть схожими, то абсолютної ідентичності практично не може бути. Крім того, сліди пальців у людини можуть змінюватися впродовж життя. Їх здатні змінювати шрами, опіки чи навіть певні види ліків.

