Вчені розкрили, чому відбитки пальців у різних людей не можуть бути однаковими
Київ • УНН
Дослідження виявило, що довжина пуповини, положення дитини, харчування та швидкість росту впливають на формування відбитків пальців. Навіть схожі відбитки не є абсолютно ідентичними, а шрами, опіки чи ліки можуть змінювати їх протягом життя.
Вчені дали відповідь на питання, чи можуть бути однакові відбитки у різних людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на IFLScience.
Деталі
За результатами дослідження з’ясувалось, що довжина пуповини, положення дитини, харчування і швидкість росту можуть вплинути на сліди пальців. Дана особливість людини формується між 13 і 19 тижнями вагітності.
На формування відбитків пальців можуть впливати різні фактори навколишнього середовища. Відбувається це ще під час внутрішньоутробного розвитку
Однак навіть якщо відбитки будуть схожими, то абсолютної ідентичності практично не може бути. Крім того, сліди пальців у людини можуть змінюватися впродовж життя. Їх здатні змінювати шрами, опіки чи навіть певні види ліків.
