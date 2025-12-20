Ученые раскрыли, почему отпечатки пальцев у разных людей не могут быть одинаковыми

Ученые дали ответ на вопрос, могут ли быть одинаковые отпечатки у разных людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IFLScience.

Подробности

По результатам исследования выяснилось, что длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста могут повлиять на отпечатки пальцев. Данная особенность человека формируется между 13 и 19 неделями беременности.

На формирование отпечатков пальцев могут влиять различные факторы окружающей среды. Происходит это еще во время внутриутробного развития - говорится в исследовании.

Однако даже если отпечатки будут похожими, то абсолютной идентичности практически не может быть. Кроме того, отпечатки пальцев у человека могут меняться в течение жизни. Их способны изменять шрамы, ожоги или даже определенные виды лекарств.

Курение всего нескольких сигарет ежедневно повышает риск сердечного приступа на 50%: исследование ученых