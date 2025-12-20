Ученые раскрыли, почему отпечатки пальцев у разных людей не могут быть одинаковыми

$42.340.00
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 15410 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 29955 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 22785 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 29143 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 38611 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 30091 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 59032 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 41485 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 20567 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ20 декабря, 00:26 • 5432 просмотра
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20 декабря, 00:53 • 12723 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto20 декабря, 01:09 • 20364 просмотра
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ20 декабря, 02:33 • 6144 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине05:57 • 3992 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 59035 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 38985 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 47587 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 42179 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 67476 просмотра
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 18534 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 65804 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 47267 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 45030 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 51106 просмотра
Ученые раскрыли, почему отпечатки пальцев у разных людей не могут быть одинаковыми

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Исследование показало, что длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста влияют на формирование отпечатков пальцев. Даже похожие отпечатки не являются абсолютно идентичными, а шрамы, ожоги или лекарства могут изменять их в течение жизни.

Ученые раскрыли, почему отпечатки пальцев у разных людей не могут быть одинаковыми

Ученые дали ответ на вопрос, могут ли быть одинаковые отпечатки у разных людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IFLScience.

Подробности

По результатам исследования выяснилось, что длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста могут повлиять на отпечатки пальцев. Данная особенность человека формируется между 13 и 19 неделями беременности.

На формирование отпечатков пальцев могут влиять различные факторы окружающей среды. Происходит это еще во время внутриутробного развития

- говорится в исследовании.

Однако даже если отпечатки будут похожими, то абсолютной идентичности практически не может быть. Кроме того, отпечатки пальцев у человека могут меняться в течение жизни. Их способны изменять шрамы, ожоги или даже определенные виды лекарств.

Евгений Устименко

Общество Здоровье