Ученые раскрыли, почему отпечатки пальцев у разных людей не могут быть одинаковыми
Киев • УНН
Исследование показало, что длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста влияют на формирование отпечатков пальцев. Даже похожие отпечатки не являются абсолютно идентичными, а шрамы, ожоги или лекарства могут изменять их в течение жизни.
Ученые дали ответ на вопрос, могут ли быть одинаковые отпечатки у разных людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IFLScience.
Подробности
По результатам исследования выяснилось, что длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста могут повлиять на отпечатки пальцев. Данная особенность человека формируется между 13 и 19 неделями беременности.
На формирование отпечатков пальцев могут влиять различные факторы окружающей среды. Происходит это еще во время внутриутробного развития
Однако даже если отпечатки будут похожими, то абсолютной идентичности практически не может быть. Кроме того, отпечатки пальцев у человека могут меняться в течение жизни. Их способны изменять шрамы, ожоги или даже определенные виды лекарств.
Курение всего нескольких сигарет ежедневно повышает риск сердечного приступа на 50%: исследование ученых19.11.25, 01:49 • 3456 просмотров