Вчені хочуть "оживити" шерстистого мамонта: кажуть, що вони зупинять глобальне потепління

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Отримавши 15 мільйонів доларів фінансування, професор генетики Гарвардського університету Джордж Черч, відомий своєю новаторською роботою в області секвенування генома і зрощування генів, сподівається, що зможе відкрити еру, коли мамонти "знову будуть гуляють по арктичній тундрі". Він та інші дослідники також сподіваються, що відроджений вид може зіграти роль в боротьбі зі зміною клімату. Про це пише УНН з посиланням на NPR.

Цитата

"Ми працюємо над поверненням видів, які залишили екологічну порожнечу, коли вимерли, - заявила компанія Colossal. - Оскільки Colossal активно займається збереженням вимираючих видів, ми виявляємо види, яким їх вимерлі родичі можуть дати новий набір інструментів для виживання в нових умовах...".

Деталі

Безумовно, те, що пропонується, насправді являє собою гібрид, створений за допомогою інструменту редагування генів, відомого як CRISPR-Cas9, для зрощування фрагментів ДНК, витягнутих з заморожених зразків мамонта, з ДНК азіатського слона, найближчого живого родича мамонта. Отримана в результаті тварина, відома як "мамонт", буде виглядати і, імовірно, буде вести себе так само, як шерстистий мамонт.

Допомога в боротьбі зі зміною клімату

Черч і інші вчені вважають, що воскресіння мамонта "заткне пролом в екосистемі", що залишилася в результаті їх занепаду близько 10 тисяч років тому (хоча вважається, що деякі ізольовані популяції залишалися в Сибіру приблизно до 1 700 р. до н.е.). Найбільші мамонти важили до 15 тонн.

Колись мамонти зішкрібали шари снігу, щоб холодне повітря могло досягати грунту і підтримувати вічну мерзлоту. Після того, як вони зникли, сніг що накопичився з його ізоляційними властивостями означав, що вічна мерзлота почала нагріватися, виділяючи парникові гази, стверджують Черч і інші вчені. Вони вважають, що повернення мамонтів - або, принаймні, гібридів, які займуть ту ж екологічну нішу - в Арктику, може звернути цю тенденцію назад.

"З реінтродукції шерстистого мамонта... ми вважаємо, що наша робота відновить цю деградовану екосистему, до подібної, яка існувала всього 10 тисяч років тому", - заявляє компанія.

Виражена мета компанії Colossal також викликає ще одну етичну стурбованість: хоча зникнення мамонта тисячі років тому залишило пролом в екосистемі, ця екосистема, мабуть, тепер пристосувалася.

"Це нова норма, яка існує тисячі років і адаптована до постійно мінливого клімату. Повернення чогось, що володіє всіма характеристиками, які могли б процвітати в плейстоцені, не обов'язково означає, що воно виживе сьогодні, особливо коли ви змішуєте невідомі інші гени, які діють у тропічних тварин з теплою погодою і потім намагаєтесь перемістити його в нове середовище. Були рослини і тварини, які жили поруч з мамонтом, які тепер давно зникли або різко скоротилися в своєму ареалі, і просте повернення мамонта не поверне їх", - зазначають науковці, що дотримуються протилежних поглядів.

Colossal заявляє, що сподівається "провести ембріон" через шість років. Але з урахуванням того, що, за оцінками, 1,4 мільйона індивідуальних генетичних мутацій відокремлюють древніх істот від азіатських слонів, завдання зрощування генів може виявитися грандіозним завданням.

Можливо, ще більшою перешкодою може стати створення штучної матки для виношування ембріонів. Навіть Черч визнає, що це може бути не так просто. Серед іншого, компанія планує створити "насосну систему для обміну газу, поживних речовин і метаболічних відходів, а також постачання пуповинної крові з метою виношування ембріона шерстистого мамонта в умовах in vitro". Дослідники працювали саме над такою системою пристрою, але технічні перешкоди залишаються і нині.

Додамо

Традиційна наукова точка зору полягає в тому, що предки людини полювали на мамонта до його повного зникнення, в той час як більш пізні теорії вказують на руйнування місця існування мамонтів в кінці останнього льодовикового періоду як на найбільший фактор, але частина провини все ще лежить на людях.

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