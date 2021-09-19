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Ученые хотят "оживить" шерстистого мамонта: говорят, что они остановят глобальное потепление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Получив 15 млн долларов финансирования, профессор генетики Гарвардского университета Джордж Черч, известный своей новаторской работой в области секвенирования генома и сращивания генов, надеется, что сможет открыть эру, когда мамонты "снова будут гуляют по арктической тундре". Он и другие исследователи также надеются, что возрожденный вид может сыграть роль в борьбе с изменением климата. Об этом пишет УНН со ссылкой на NPR.

Цитата

"Мы работаем над возвращением видов, которые оставили экологическую пустоту, когда вымерли, - заявила компания Colossal. - Поскольку Colossal активно занимается сохранением вымирающих видов, мы обнаруживаем виды, которым их вымершие родственники могут дать новый набор инструментов для выживания в новых условиях...".

Детали

Безусловно, то, что предлагается, на самом деле представляет собой гибрид, созданный с помощью инструмента редактирования генов, известного как CRISPR-Cas9, для сращивания фрагментов ДНК, извлеченных из замороженных образцов мамонта, с ДНК азиатского слона, ближайшего живого родственника мамонта. Полученное в результате животное, известное как "мамонт", будет выглядеть и, вероятно, будет вести себя так же, как шерстистый мамонт.

Помощь в борьбе с изменением климата

Черч и другие ученые считают, что воскресение мамонта "заткнет брешь в экосистеме", оставшейся в результате их упадка около 10 тысяч лет назад (хотя считается, что некоторые изолированные популяции оставались в Сибири примерно до 1 700 г. до н.э.). Самые большие мамонты весили до 15 тонн.

Когда-то мамонты соскребали слои снега, чтобы холодный воздух мог достигать почвы и поддерживать вечную мерзлоту. После того, как они исчезли, снег накопившийся с его изоляционными свойствами означал, что вечная мерзлота начала нагреваться, выделяя парниковые газы, утверждают Черч и другие ученые. Они считают, что возвращение мамонтов - или, по крайней мере, гибридов, которые займут ту же экологическую нишу - в Арктику, может обратить эту тенденцию вспять.

"С реинтродукции шерстистого мамонта... мы считаем, что наша работа восстановит эту деградированную экосистему к подобной, которая существовала всего 10 тысяч лет назад", - заявляет компания.

Выраженная цель компании Colossal также вызывает еще одну этическую обеспокоенность: хотя исчезновения мамонта тысячи лет назад оставило брешь в экосистеме, эта экосистема, пожалуй, теперь приспособилась.

"Это новая норма, которая существует тысячи лет и адаптирована к постоянно меняющемуся климату. Возвращение чего-то, что обладает всеми характеристиками, которые могли бы процветать в плейстоцене, не обязательно означает, что оно выживет сегодня, особенно когда вы смешиваете неизвестные другие гены, действующие в тропических животных с теплой погодой и затем пытаетесь переместить его в новую среду. Были растения и животные, которые жили рядом с мамонтом, которые теперь давно исчезли или резко сократились в своем ареале, и простое возвращение мамонта не вернет их", - отмечают ученые, придерживающиеся противоположных взглядов.

Colossal заявляет, что надеется "провести эмбрион" через шесть лет. Но с учетом того, что, по оценкам, 1,4 миллиона индивидуальных генетических мутаций отделяют древних существ от азиатских слонов, задача сращивания генов может оказаться грандиозной задачей.

Возможно, еще большим препятствием может стать создание искусственной матки для вынашивания эмбрионов. Даже Черч признает, что это может быть не так просто. Среди прочего, компания планирует создать "насосную систему для обмена газа, питательных веществ и метаболических отходов, а также поставку пуповинной крови с целью вынашивания эмбриона шерстистого мамонта в условиях in vitro". Исследователи работали именно над такой системой устройства, но технические препятствия остаются и сейчас.

Добавим

Традиционная научная точка зрения заключается в том, что предки человека охотились на мамонта до его полного исчезновения, в то время как более поздние теории указывают на разрушение среды обитания мамонтов в конце последнего ледникового периода как на крупнейший фактор, но часть вины все еще лежит на людях.

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