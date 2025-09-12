Вбивство активіста Дем'яна Ганула: розслідування завершено, справу передали до суду
Київ • УНН
Завершено розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно військовослужбовця, який вчинив умисне вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула. Злочин було скоєно на замовлення невстановлених осіб, які діяли в інтересах рф.
Справу про резонансне вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі передали до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокуропа.
Завершено розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно військовослужбовця резерву однієї з військових частин за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України)
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси обвинувачений здійснив кілька пострілів у відомого громадського активіста Дем'яна Ганула. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Того ж дня правоохоронці затримали обвинуваченого "гарячим" слідом.
Слідством також встановлено, що вбивство було скоєне на замовлення невстановлених осіб, які представлялися обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах рф.
Для підготовки до злочину обвинувачений у лютому 2025 року самовільно залишив місце служби. Він отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.