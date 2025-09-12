Вбивство активіста Дем'яна Ганула: розслідування завершено, справу передали до суду

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:01 • 836 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 15892 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 17440 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 17074 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 28677 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18441 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16755 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39634 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40322 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53229 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
31%
756мм
Популярнi новини
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 33402 перегляди
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 6702 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня09:04 • 4146 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 16066 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 7346 перегляди
Публікації
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 834 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 15886 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 16179 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 28671 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 89101 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 834 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 32014 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 78894 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 41473 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 47425 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Свіфт
The New York Times

Вбивство активіста Дем'яна Ганула: розслідування завершено, справу передали до суду

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Завершено розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно військовослужбовця, який вчинив умисне вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула. Злочин було скоєно на замовлення невстановлених осіб, які діяли в інтересах рф.

Вбивство активіста Дем'яна Ганула: розслідування завершено, справу передали до суду
Дем'ян Ганул

Справу про резонансне вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі передали до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокуропа.

Завершено розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно військовослужбовця резерву однієї з військових частин за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України)

 - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси обвинувачений здійснив кілька пострілів у відомого громадського активіста Дем'яна Ганула. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Того ж дня правоохоронці затримали обвинуваченого "гарячим" слідом.

Слідством також встановлено, що вбивство було скоєне на замовлення невстановлених осіб, які представлялися обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах рф.

Для підготовки до злочину обвинувачений у лютому 2025 року самовільно залишив місце служби. Він отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Одеса