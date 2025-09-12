$41.310.10
Убийство активиста Демьяна Ганула: расследование завершено, дело передано в суд

Киев • УНН

 432 просмотра

Завершено расследование и направлен обвинительный акт в суд в отношении военнослужащего, совершившего умышленное убийство общественного активиста Демьяна Ганула. Преступление было совершено по заказу неустановленных лиц, действовавших в интересах рф.

Убийство активиста Демьяна Ганула: расследование завершено, дело передано в суд
Демьян Ганул

Дело о резонансном убийстве общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе передали в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Завершено расследование и направлен обвинительный акт в суд в отношении военнослужащего резерва одной из воинских частей по факту умышленного убийства из корыстных побуждений по заказу, незаконного обращения с оружием и боеприпасами, а также неявки в срок на службу без уважительных причин военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 УК Украины)

 - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы обвиняемый произвел несколько выстрелов в известного общественного активиста Демьяна Ганула. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого по "горячим" следам.

Следствием также установлено, что убийство было совершено по заказу неустановленных лиц, которые представлялись обвиняемому сотрудниками правоохранительного органа, но таковыми не являлись и действовали в интересах рф.

Для подготовки к преступлению обвиняемый в феврале 2025 года самовольно оставил место службы. Он получил пистолет Макарова, боеприпасы и две ручные гранаты РГД-5, которые незаконно хранил и носил при себе.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Одесса