Вбивство під час Євромайдану: Чорновол постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт відносно народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, яку підозрюють у вбивстві працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі ТУ ДБР місті Києві завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою народного депутата України VIII скликання”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Зазначається, що наразі сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінального провадження.
“Обвинувальний акт відповідно до вимог статті 291 КПК України направлено до суду”, — інформує ДБР.
Як повідомлялося, Чорновол вручили обвинувачення в убивстві.
Нагадаємо, Чорновол повідомляла, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї у справі про вбивство працівника офісу “Партії регіонів” у лютому 2014 року.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України — через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня цього року, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомляла, що у її будинку відбувся обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.