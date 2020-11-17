Справа Чорновол: активістка заявила, що ДБР завершило слідство

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї в справі про вбивство працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Слідство завершило досудове розслідування проти мене в справі штурму офісу Партії Регіонів під час масових вбивств на Майдані 18 лютого 2014 року. Після мого ознайомлення зі справою її передадуть до суду. Очевидно Печерського. Про це мені повідомили в ДБР”, — написала Чорновол.

За її словами, прокурор додав, що кваліфікацію у справі змінювати не буде.

“Тобто, влада планує в турборежимі засудити мене за статтею умисне вбивство”, — зазначила вона.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України - через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня цього року, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомляла, що в її будинку відбувся обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.

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