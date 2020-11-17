Дело Черновол: активистка заявила, что ГБР завершило следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении нее в деле об убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса Партии регионов во время массовых убийств на Майдане 18 февраля 2014-го. После моего ознакомления с делом его передадут в суд. Очевидно, Печерский. Об этом мне сообщили в ГБР", - написала Черновол.
По ее словам, прокурор добавил, что квалификацию в деле менять не будет.
"То есть, власть планирует в турборежиме осудить меня по статье умышленное убийство", - отметила она.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины - за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля этого года народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщала, что в ее доме проходил обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".