Убийство во время Евромайдана: Черновол предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол, которую подозревают в убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ТУ ГБР Киеве завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению народного депутата Украины VIII созыва", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по результатам досудебного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Отмечается, что в настоящее время сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.
"Обвинительный акт в соответствии с требованиями статьи 291 УПК Украины направлено в суд", - информирует ГБР.
Как сообщалось, Черновил вручили обвинение в убийстве.
Напомним, Черновил сообщала, что Государственное бюро расследований завершило следствие по ней по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.
Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины - из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля этого года, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщала, что в ее доме прошел обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".