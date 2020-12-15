Підпал офісу "Партії регіонів": Чорновол вручили обвинувачення в убивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народному депутату 8-го скликання Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності”, — написала Чорновол опублікувавши фото обвинувачення.
У документі зазначено, що Тетяна Чорновол підозрюється у вчиненні умисного вбивства.
Нагадаємо, Чорновол повідомляла, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї у справі про вбивство працівника офісу “Партії регіонів” у лютому 2014 року.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України — через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня цього року, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомляла, що у її будинку відбувся обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.