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Підпал офісу "Партії регіонів": Чорновол вручили обвинувачення в убивстві

Київ • УНН

 • 38720 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народному депутату 8-го скликання Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Підпал офісу "Партії регіонів": Чорновол вручили обвинувачення в убивстві

“Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності”, — написала Чорновол опублікувавши фото обвинувачення.

У документі зазначено, що Тетяна Чорновол підозрюється у вчиненні умисного вбивства.

Нагадаємо, Чорновол повідомляла, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї у справі про вбивство працівника офісу “Партії регіонів” у лютому 2014 року.

Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України — через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня цього року, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомляла, що у її будинку відбувся обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.

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