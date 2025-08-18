Важливо провести обмін всіх на всіх - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський у Вашингтоні обговорив безпекові гарантії для України. Він наголосив на важливості обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо провести обмін за формулою "всіх на всіх". Про це Зеленський заявив під час зустрічі з лідерами ЄС та президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, передає УНН.
Деталі
Безпека в Україні залежить від США, і від ЄС. Багато країн на стороні України. Багато людей хочуть закінчити цю війну, зупинити війну. Ми говорили про це, і будемо говорити про безпекові гарантії. Дуже важливо, що США дасть такий сильний, потужний сигнал і готові надати безпекові гарантії. Другий напрям - дуже важливо провести обмін всіх на всіх
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін полоненими. Вдалося повернути 84 людини - і військових, і цивільних, серед яких ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.
Також УНН повідомляв, що сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни.