Важливо провести обмін всіх на всіх - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо провести обмін за формулою "всіх на всіх". Про це Зеленський заявив під час зустрічі з лідерами ЄС та президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, передає УНН.

Безпека в Україні залежить від США, і від ЄС. Багато країн на стороні України. Багато людей хочуть закінчити цю війну, зупинити війну. Ми говорили про це, і будемо говорити про безпекові гарантії. Дуже важливо, що США дасть такий сильний, потужний сигнал і готові надати безпекові гарантії. Другий напрям - дуже важливо провести обмін всіх на всіх