Важно провести обмен всех на всех - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский в Вашингтоне обсудил гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул важность обмена пленными по формуле "всех на всех".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно провести обмен по формуле "всех на всех". Об этом Зеленский заявил во время встречи с лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает УНН.
Детали
Безопасность в Украине зависит от США и от ЕС. Многие страны на стороне Украины. Многие люди хотят закончить эту войну, остановить войну. Мы говорили об этом и будем говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, что США дадут такой сильный, мощный сигнал и готовы предоставить гарантии безопасности. Второе направление - очень важно провести обмен всех на всех
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными. Удалось вернуть 84 человека - и военных, и гражданских, среди которых те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.
Также УНН сообщал, что сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать россию и беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.