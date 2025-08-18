Важно провести обмен всех на всех - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно провести обмен по формуле "всех на всех". Об этом Зеленский заявил во время встречи с лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Безопасность в Украине зависит от США и от ЕС. Многие страны на стороне Украины. Многие люди хотят закончить эту войну, остановить войну. Мы говорили об этом и будем говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, что США дадут такой сильный, мощный сигнал и готовы предоставить гарантии безопасности. Второе направление - очень важно провести обмен всех на всех - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными. Удалось вернуть 84 человека - и военных, и гражданских, среди которых те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

Также УНН сообщал, что сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать россию и беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.