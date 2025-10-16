Важливо не дати путіну знову тягнути час: у РНБО відреагували на майбутню зустріч лідерів США та рф у Будапешті
Київ • УНН
Зараз важливо не дати російському диктатору володимиру путіну знову тягнути час. Так керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на майбутню зустріч лідерів сша та рф, передає УНН.
Зустріч Трампа і путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати путіну знову тягнути час. Бо путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по росії, більше бити
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.