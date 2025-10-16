Важно не дать путину снова тянуть время: в СНБО отреагировали на предстоящую встречу лидеров США и рф в Будапеште
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на предстоящую встречу лидеров США и рф. Он подчеркнул, что важно не дать путину снова тянуть время, поскольку тот хочет дальше бить по Украине.
Встреча Трампа и Путина в Будапеште будет. Сейчас важно не дать путину снова тянуть время. Потому что путин очень хочет дальше бить по Украине, и пока он это хочет, нужно бить по россии, больше бить
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между россией и Украиной.