Важливо виявляти солідарність з Україною, а не просто йти: в Ірландії відгукнулися про дипломатів, які залишають Київ

Цитата

“Європейська позиція з цього приводу інша (ніж у США — ред.). Європейські місії в основному не вивозять своїх людей (з України — ред.). Я вважаю дуже важливим, що ми продовжуємо розглядати ситуацію з безпекою в Україні, ми робимо це постійно, безпека людей там дуже важлива. Але також важливо, щоб ми проявляли повну солідарність з Україною, а не просто йшли звідти. Я думаю, що ми це робимо послідовно.

Міністр нагадав, що минулого року в Україні було відкрито ірландське посольство. За його словами, в країні проживає безліч ірландських громадян.

"Ми закликаємо, щоб ірландські громадяни зареєструвалися в посольстві. І ми закликаємо людей не їздити в даний момент в Україну з яких-небудь другорядних справ або подорожувати туди", — зазначив він при цьому.

Контекст

Країни почали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу в більшості повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.

У МЗС України вказали, що на території України — 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І, станом на 24 січня, лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".