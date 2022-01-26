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Важливо виявляти солідарність з Україною, а не просто йти: в Ірландії відгукнулися про дипломатів, які залишають Київ

Важливо виявляти солідарність з Україною, а не просто йти: в Ірландії відгукнулися про дипломатів, які залишають Київ

Київ • УНН

 • 31898 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Ірландія на сьогодні не планує вивозити свій дипломатичний контингент з України і закликає проявляти солідарність з країною. Про це в ефірі радіостанції RTE у вівторок заявив державний міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн, пише УНН.

Цитата

“Європейська позиція з цього приводу інша (ніж у США — ред.). Європейські місії в основному не вивозять своїх людей (з України — ред.). Я вважаю дуже важливим, що ми продовжуємо розглядати ситуацію з безпекою в Україні, ми робимо це постійно, безпека людей там дуже важлива. Але також важливо, щоб ми проявляли повну солідарність з Україною, а не просто йшли звідти. Я думаю, що ми це робимо послідовно.

Міністр нагадав, що минулого року в Україні було відкрито ірландське посольство. За його словами, в країні проживає безліч ірландських громадян.

"Ми закликаємо, щоб ірландські громадяни зареєструвалися в посольстві. І ми закликаємо людей не їздити в даний момент в Україну з яких-небудь другорядних справ або подорожувати туди", — зазначив він при цьому.

Контекст

Країни почали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу в більшості повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.

У МЗС України вказали, що на території України — 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І, станом на 24 січня, лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".

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