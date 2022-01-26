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Важно проявлять солидарность с Украиной, а не просто уходить: в Ирландии отозвались о дипломатах, покидающих Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Ирландия на сегодня не пларирует вывозить свой дипломатический контингент из Украины и призывает проявлять солидарность со страной. Об этом в эфире радиостанции RTE во вторник заявил государственный министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн, пишет УНН.

Цитата

“Европейская позиция по этому поводу иная (нежели у США — ред.) ... Европейские миссии в основном не вывозят своих людей (из Украины — ред.). Я считаю очень важным, что мы продолжаем рассматривать ситуацию с безопасностью в Украине, мы делаем это постоянно, безопасность людей там очень важна. Но также важно, чтобы мы проявляли полную солидарность с Украиной, а не просто уходили оттуда. Я думаю, что мы это делаем последовательно.

Министр напомнил, что в прошлом году в Украине было открыто ирландское посольство. По его словам, в стране проживает множество ирландских граждан.

“Мы призываем, чтобы ирландские граждане зарегистрировались в посольстве... И мы призываем людей не ездить в данный момент в Украину по каким-либо второстепенным делам или путешествовать туда”, — отметил он при этом.

Контекст

Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти “в любое время”. Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, “которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.

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