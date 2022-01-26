Важно проявлять солидарность с Украиной, а не просто уходить: в Ирландии отозвались о дипломатах, покидающих Киев

КИЕВ. 26 января. УНН. Ирландия на сегодня не пларирует вывозить свой дипломатический контингент из Украины и призывает проявлять солидарность со страной. Об этом в эфире радиостанции RTE во вторник заявил государственный министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн, пишет УНН.