Вашингтон веде закриті переговори щодо вилучення боєприпасів з бункерів часів Холодної війни для передачі Україні

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Одна з таких програм уже запущена: ракети для давно знятих із озброєння систем ППО HAWK американського виробництва мають отримати необхідні оновлення для відправлення у бій.

Ракети HAWK будуть з'єднані з кількома пусковими установками, які Іспанія зобов'язалася надіслати Україні. HAWK досі використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х років армія США відмовилася від неї на користь системи Patriot, а це означає, що існуючі ракети на американських складах потребують ремонту.

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