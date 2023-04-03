Вашингтон веде закриті переговори щодо вилучення боєприпасів з бункерів часів Холодної війни для передачі Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Вашингтоні розпочалися переговори за зачиненими дверима щодо вилучення з бункерів боєприпасів часів Холодної війни та їх модернізації, достатньої для того, щоб вони були корисні Києву, за словами джерел Politico, передає УНН.
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Одна з таких програм уже запущена: ракети для давно знятих із озброєння систем ППО HAWK американського виробництва мають отримати необхідні оновлення для відправлення у бій.
Ракети HAWK будуть з'єднані з кількома пусковими установками, які Іспанія зобов'язалася надіслати Україні. HAWK досі використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х років армія США відмовилася від неї на користь системи Patriot, а це означає, що існуючі ракети на американських складах потребують ремонту.
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