США запросили в Ізраїлю ракети Hawk для відправки в Україну - Axios

Що передувало

Досі Ізраїль відхиляв більшість запитів США та України щодо надання Києву передової та оборонної зброї через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з росією та завдати шкоди інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Україна неодноразово просила західні країни надати таку зброю, щоб захистити себе від російських ударів.

росія має величезний вплив у Сирії, але дозволяє Ізраїлю вільно діяти там проти діяльності Ірану.

Ізраїль придбав систему Hawk у США у 1960-х роках для захисту від єгипетських та сирійських авіаударів.

На той час розроблена Raytheon зенітна система була передовою технологією. Але в останні роки Ізраїль звернувся до інших систем, включаючи американську батарею «Патріот» та власні оборонні системи «Залізний купол» та «Стріла».

Десять років тому ізраїльські військові зняли систему Hawk із озброєння.

Деталі

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що близько 10 батарей Hawk і сотні перехоплювачів залишаються на зберіганні в Ізраїлі.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що два тижні тому Пентагон зв'язався з міністерством оборони Ізраїлю і запросив системи Hawk, які знаходяться на зберіганні, для передачі їх Україні.

Офіційний представник США повідомив, що аналогічні запити були надіслані до кількох інших країн, в яких система перебуває в експлуатації або зберігається.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що Дрор Шалом, голова відділу політики у Міністерстві оборони Ізраїлю, повідомив своїм американським колегам, що політика Ізраїлю не постачає Україні системи озброєнь.

За словами ізраїльського чиновника, Шалом вказав своєму колезі з Пентагону, що ізраїльські системи Hawk "застаріли" і не можуть функціонувати через те, що вони тривалий час перебували на зберіганні без технічного обслуговування.

Але ізраїльські офіційні особи кажуть, що відповідь Шалома на запит Пентагону була неточною. Вони підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, сотні перехоплювачів Hawk, які Ізраїль зберігає, можуть бути відремонтовані та використані.

Міністерство оборони Ізраїлю підтвердило Axios у заяві, що "позиція ізраїльського істеблішменту безпеки [надання військової допомоги Україні] не змінилася. Кожен запит розглядається в індивідуальному порядку".