США запросили у Израиля ракеты Hawk для отправки в Украину - Axios

Что предшествовало

До сих пор Израиль отклонял большинство запросов США и Украины о предоставлении Киеву передового и оборонительного оружия из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Украина неоднократно просила западные страны предоставить такое оружие, чтобы защитить себя от российских ударов.

россия имеет огромное влияние в Сирии, но позволяет Израилю свободно действовать там против деятельности Ирана.

Израиль приобрел систему Hawk у США в 1960-х годах для защиты от египетских и сирийских авиаударов.

В то время разработанная Raytheon зенитная система была передовой технологией. Но в последние годы Израиль обратился к другим системам, включая американскую батарею «Патриот» и собственные оборонительные системы «Железный купол» и «Стрела».

Десять лет назад израильские военные сняли систему Hawk с вооружения.

Детали

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что около 10 батарей Hawk и сотни перехватчиков остаются на хранении в Израиле.

Израильские и американские официальные лица заявили, что две недели назад Пентагон связался с министерством обороны Израиля и запросил системы Hawk, которые находятся на хранении, для передачи их Украине.

Официальный представитель США сообщил, что аналогичные запросы были направлены в несколько других стран, в которых система находится в эксплуатации или хранится.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что Дрор Шалом, глава отдела политики в Министерстве обороны Израиля, сообщил своим американским коллегам, что политика Израиля не поставляет Украине системы вооружений.

По словам израильского чиновника, Шалом указал своему коллеге из Пентагона, что израильские системы Hawk "устарели" и не могут функционировать из-за того, что они длительное время находились на хранении без технического обслуживания.

Но израильские официальные лица говорят, что ответ Шалома на запрос Пентагона был неточным. Они подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправными, сотни перехватчиков Hawk, которые Израиль хранит, могут быть отремонтированы и использованы.

Министерство обороны Израиля подтвердило Axios в заявлении, что "позиция израильского истеблишмента безопасности [оказания военной помощи Украине] не изменилась. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке".