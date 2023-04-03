Вашингтон ведет закрытые переговоры по изъятию боеприпасов из бункеров времен Холодной войны для предачи Украине

Детали

Одна из таких программ уже запущена: ракеты для давно снятых с вооружения систем ПВО HAWK американского производства должны получить необходимые обновления для отправки в бой.

Ракеты HAWK будут соединены с несколькими пусковыми установками, которые Испания обязалась прислать Украине. HAWK до сих пор используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х годов армия США отказалась от нее в пользу системы Patriot, а это означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в ремонте.

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