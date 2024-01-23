"Варварські дії мають припинитися" - генсек РЄ засудила масовану атаку рф на Україну

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила сьогоднішню масовану атаку рф на українські міста. Вона заявила, що "варварські дії мають припинитися", повідомляє УНН.

"Я рішуче засуджую чергову невибіркову атаку росії на Київ та Харків: ці варварські дії мають припинитися", - написала Пейчинович-Бурич у соцмережі X.

Нагадаємо

Російські війська 23 січня здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Сили оборони знищили 21 з 41 запущених армією рф ракет.