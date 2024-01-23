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"Варварські дії мають припинитися" - генсек РЄ засудила масовану атаку рф на Україну

"Варварські дії мають припинитися" - генсек РЄ засудила масовану атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 21980 перегляди

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ранкову ракетну атаку росії на українські міста, назвавши їх "варварськими". Атака призвела до значних руйнувань і жертв.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила сьогоднішню масовану атаку рф на українські міста. Вона заявила, що "варварські дії мають припинитися", повідомляє УНН

"Я рішуче засуджую чергову невибіркову атаку росії на Київ та Харків: ці варварські дії мають припинитися",  - написала Пейчинович-Бурич у соцмережі X. 

Нагадаємо

Російські війська 23 січня здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Сили оборони знищили 21 з 41 запущених армією рф ракет.

Тетяна Краєвська

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