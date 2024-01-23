"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину
Киев • УНН
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила сегодняшнюю массированную атаку рф на украинские города. Она заявила, что "варварские действия должны прекратиться", сообщает УНН.
"Я решительно осуждаю очередную неизбирательную атаку России на Киев и Харьков: эти варварские действия должны прекратиться", - написала Пейчинович-Бурич в соцсети X.
Напомним
Российские войска 23 января осуществили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Силы обороны уничтожили 21 из 41 запущенных армией рф ракет.
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.
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