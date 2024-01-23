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"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 08:50  •  13871 просмотра

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила сегодняшнюю массированную атаку рф на украинские города. Она заявила, что "варварские действия должны прекратиться", сообщает УНН

"Я решительно осуждаю очередную неизбирательную атаку России на Киев и Харьков: эти варварские действия должны прекратиться",  - написала Пейчинович-Бурич в соцсети X. 

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Силы обороны уничтожили 21 из 41 запущенных армией рф ракет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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"Варварські дії мають припинитися" - генсек РЄ засудила масовану атаку рф на Україну
"Barbaric actions must stop" - CoE Secretary General condemns Russia's massive attack on Ukraine
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"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.

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"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.

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Суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана. Валерия Весняного подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и нанесении ущерба почти на три миллиона гривен.

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Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области

Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

Мужчина на Буковине предстанет перед судом по обвинению в развращении и изнасиловании дочери и двух падчериц. Ему может грозить пожизненное заключение.

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Беспилотники рф продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины

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