ВАКС відмовив адвокату Азарова у скарзі на постанову слідчого щодо зупинення досудового розслідування

“Відмовити у задоволенні скарги адвоката Дригваль Наталії Петрівни... про скасування постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. від 18.09.2019 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000577 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться у тексті ухвали.

Адвокат заявляла, що прийняття рішення про зупинення досудового розслідування є умисним та безпідставним, направленим на затягування досудового розслідування з метою здійснення тиску на Азароава з політичних міркувань.

“З моменту складення повідомлення про підозру жодних слідчих та розшукових дій, направлених на встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні органом досудового розслідування не здійснюється, а тому посилання слідчого про необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва є безпідставними. До того ж вважає, що слідчий мав та має усі можливості для виконання усіх заходів, передбачених КПК України в порядку, визначеному Розділом ІХ КПК України (в порядку надання міжнародної правової допомоги), ч. 7 ст. 135, ч. 1 ст. 566 КПК України”, — сказано у тексті ухвали.

Так, повідомляється, що у грудні 2018 року Генеральна прокуратура України звернулася до компетентних органів Белізу із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42018000000000577.

У запиті порушувалося питання щодо надання інформації та документів, які стосуються діяльності компанії “Sobwell Holdings Limited” (статутних та реєстраційних документів, відомостей щодо відкритих рахунків у банківських установах та ін.).

В ухвалі суду зазначається, що з урахуванням обставин, що розслідуються у цьому кримінальному провадженні, отримання відомостей щодо зазначеної компанії, яка за даними слідства була підконтрольна сину Азароав, необхідне для з’ясування ступеню причетності до вчинення злочинів її службових осіб (власників, засновників). Є необхідним встановлення та підтвердження зв’язку компанії з діяльністю та підконтрольних йому підприємств, пов’язаною із легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Також у жовтні 2019 року Генеральна прокуратура України надіслала до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина запит від 11 вересня 2019 про надання міжнародної правової допомоги, у якому просила здійснити допит визначеного кола осіб щодо діяльності компаній, які використовувалися при вчиненні злочинів, що розслідуються у межах цього кримінального провадження та власниками яких за версією досудового розслідування були особи, щодо яких проводиться досудове розслідування.

Крім цього, порушувалося питання щодо надання відомостей та документів, яка стосується діяльності компанії Amicorp AG та її зв’язок із компаніями Stichting Depositary Donau Investment Fund та Stichting Manstichami. Діяльність цих компаній, причетність їх службових осіб, власників до вчинення злочинів, є предметом перевірки під час досудового розслідування.

На момент прийняття рішення про зупинення досудового розслідування та на теперішній час матеріали за результатами виконання цих запитів до органу досудового розслідування не надходили.

“Отже на момент винесення постанови про зупинення досудового розслідування існували обставини, що стали підставою для прийняття такого рішення, а саме — звернення за міжнародною правовою допомогою, тобто необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, Азаров підозрюється за корупційне призначення Клюєва віце-прем’єр-міністром. Зокрема, колишнього прем’єр-міністра підозрюють у співучасті щодо заволодіння газу “Укргазвидобування” та “Укрнафти”.