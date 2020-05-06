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ВАКС отказал адвокату Азарова в жалобе на постановление следователя об остановке досудебного расследования

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал адвокату Николая Азарова Наталье Дрыгваль в жалобе на постановление следователя от 18 сентября 2019 года про приостановление досудебного расследования в уголовном производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

ВАКС отказал адвокату Азарова в жалобе на постановление следователя об остановке досудебного расследования

“Отказать в удовлетворении жалобы адвоката Дрыгваль Натальи Петровны ... об отмене постановления старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Свидлера М.С. от 18.09.2019 о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве № 42018000000000577 от 14.03.2018 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины”, — говорится в тексте решения.

Адвокат заявляла, что принятие решения о приостановлении предварительного расследования является умышленным и безосновательным, направленным на затягивание досудебного расследования с целью оказания давления на Азароава по политическим соображениям.

“С момента принятия сообщения о подозрении никаких следственных и розыскных действий, направленных на установление фактических обстоятельств в уголовном производстве, органом досудебного расследования не осуществляется, поэтому ссылки следователя о необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества являются безосновательными. К тому же считает, что следователь имел и имеет все возможности для выполнения всех мероприятий, предусмотренных УПК Украины в порядке, определенном разделом ИХ УПК Украины (в порядке оказания международной правовой помощи), ч. 7 ст. 135, ч. 1 ст. 566 УПК Украины”, — говорится в тексте постановления.

Так, сообщается, что в декабре 2018 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в компетентные органы Белиза с запросом про международную правовую помощь в уголовном производстве № 42018000000000577.

В запросе затрагивался вопрос о предоставлении информации и документов, касающихся деятельности компании “Sobwell Holdings Limited” (уставных и регистрационных документов, сведений об открытых счетах в банковских учреждениях и др.).

В постановлении суда отмечается, что с учетом обстоятельств, расследуемых в этом уголовном производстве, получение сведений о данной компании, по данным следствия было подконтрольно сыну Азарова, необходимо для выяснения степени причастности к совершению преступлений ее должностных лиц (владельцев, учредителей). Является необходимым установление и подтверждение связи компании с деятельностью и подконтрольных ей предприятий, связанной с легализацией средств, полученных преступным путем.

Также в октябре 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в компетентные органы Федеративной Республики Германия запрос от 11 сентября 2019 года о предоставлении международной правовой помощи, в котором просила осуществить допрос определенного круга лиц о деятельности компаний, которые использовались при совершении преступлений, расследуемых в рамках этого уголовного производства и владельцами которых по версии досудебного расследования были лица, в отношении которых проводится досудебное расследование.

Кроме этого, поднимался вопрос о предоставлении сведений и документов, которые касаются деятельности компании Amicorp AG и ее связи с компаниями Stichting Depositary Donau Investment Fund и Stichting Manstichami. Деятельность этих компаний, причастность их должностных лиц, владельцев к совершению преступлений, является предметом проверки в ходе досудебного расследования.

На момент принятия решения о приостановлении предварительного расследования и в настоящее время материалы по результатам выполнения этих запросов в органы досудебного расследования не поступало.

“Так что на момент вынесения постановления о приостановлении предварительного расследования существовали обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, а именно — обращения за международной правовой помощью, то есть необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Азаров подозревается за коррупционное назначения Клюева вице-премьер-министром. В частности, бывшего премьер-министра подозревают в соучастии по завладение газа “Укргаздобыча” и “Укрнафта”.

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