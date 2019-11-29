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ВАКС продовжив обрання запобіжного заходу Альперіну

ВАКС продовжив обрання запобіжного заходу Альперіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для одеського бізнесмена Вадима Альперіна після перерви, оголошеної через заяву захисту Альперіна про погіршення самопочуття їхнього клієнта, передає кореспондент УНН.

ВАКС продовжив обрання міри запобіжного заходу Альперіну.

Після перерви в суд прийшов ще один адвокат Альперіна Андрій Федур.

Наразі Альперін перебуває у залі судових засідань на лаві поблизу своїх адвокатів, а не у скляній "клітці", як було до перерви у засіданні.

Нагадаємо, ВАКС оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу для одеського бізнесмена Вадима Альперіна через необхідність викликати йому лікаря.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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