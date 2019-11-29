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Справа "Хрещеного батька контрабанди": Альперін в суді попросив викликати лікаря

Справа "Хрещеного батька контрабанди": Альперін в суді попросив викликати лікаря

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу для одеського бізнесмена Вадима Альперіна через необхідність викликати йому лікаря, передає кореспондент УНН.

“Задовольнити клопотання та відкласти розгляд справи до 14:00 з урахуванням обідньої перерви. І за цей час викликати підозрюваному медиків для того аби з’ясувати його стан здоров’я та можливості продовження засідання за його участі”, — сказала суддя.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, “хрещеному батьку контрабанди” Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

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