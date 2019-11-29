Дело "Крестного отца контрабанды": Альперин в суде попросил вызвать врача
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения для одесского бизнесмена Вадима Альперина из-за необходимости вызвать ему врача, передает корреспондент УНН.
“Удовлетворить ходатайство и отложить рассмотрение дела до 14:00 с учетом обеденного перерыва. И за это время вызвать подозреваемому медиков для того чтобы выяснить его состояние здоровья и возможности продолжения заседания с его участием”, — сказала судья.
Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.
Как сообщал УНН, “крестному отцу контрабанды” Альперину сообщено о подозрении.
Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.