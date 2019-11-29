ВАКС продолжил избрание меры пресечения Альперину.

После перерыва в суд пришел еще один адвокат Альперина Андрей Федур.

Сейчас Альперин находится в зале судебных заседаний на скамье возле своих адвокатов, а не в стеклянной "клетке", как было до перерыва в заседании.

Напомним, ВАКС объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения для одесского бизнесмена Вадима Альперина из-за необходимости вызвать ему врача.

Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.