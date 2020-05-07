ВАКС оголосив вирок ексдиректору "Львівського бронетанкового заводу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" державного концерну "Укроборонпром" Романом Тимківим у поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017-2018 роки, передає УНН із посиланням на пресслужбу САП.
"Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим. Колишнього директора визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За узгодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині.
Також, він "забув" вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.
Як повідомлялося, завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу.