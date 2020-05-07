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ВАКС оголосив вирок ексдиректору "Львівського бронетанкового заводу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" державного концерну "Укроборонпром" Романом Тимківим у поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017-2018 роки, передає УНН із посиланням на пресслужбу САП.

ВАКС оголосив вирок ексдиректору "Львівського бронетанкового заводу"

"Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим. Колишнього директора визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За узгодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині.

Також, він "забув" вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

Як повідомлялося, завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу.

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