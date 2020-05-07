ВАКС оголосив вирок ексдиректору "Львівського бронетанкового заводу"

"Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим. Колишнього директора визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За узгодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині.

Також, він "забув" вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

Як повідомлялося, завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу.