Завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завершено розслідування у справі колишнього директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимка, якого підозрюють у недекларуванні статків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Сьогодні, 25 листопада 2019 року підозрюваному та його захиснику відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться в повідомленні.
Так, слідство встановило, що експосадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.
Також серед незадекларованого майна - квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ".
Нагадаємо, екскерівнику Львівського бронетанкового заводу повідомили про підозру у недекларуванні статків.