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ВАКС объявил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода"

Киев • УНН

 • 15456 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим директором государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" Романом Тымкивом в представлении недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2017-2018 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

ВАКС объявил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода"

"Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение о признании виновности между прокурором САП и обвиняемым. Бывший директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что бывший чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, что принадлежит его жене.

Также, он "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов США.

Как сообщалось, завершено расследование по делу экс-руководителя Львовского бронетанкового завода.

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