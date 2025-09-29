$41.480.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ВАКС конфіскував Audi Q7, яким користується голова міста Самбір на Львівщині

Київ • УНН

 • 2256 перегляди

ВАКС задовольнив позов САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується міський голова Самбора Юрій Гамар, та стягнення його в дохід держави. Йдеться про автомобіль "Audi Q7" 2023 року випуску вартістю 4,2 млн гривень, оформлений на доньку мера.

ВАКС конфіскував Audi Q7, яким користується голова міста Самбір на Львівщині

ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необгрунтованим активу, яким користується міський голова Самбора Юрій Гамар. Йдеться про автомобіль "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, йдеться про самбірського міського голову Юрія Гамара.

29 вересня 2025 року ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необгрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Мова йде про автомобіль "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн гривень 

- йдеться в повідомленні.

Детективами НАБУ спільно з прокурорами САП установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що ним після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля.

У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі 

- додали в САП.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо

У березні УНН повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати в дохід держави автомобіль "Audi Q7" вартістю 4,2 млн гривень, яким користується міський голова Самбора, що на Львівщині, Юрій Гамар.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Львівська область