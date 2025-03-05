САП вимагає конфіскувати Audi Q7 у мера Самбора через підозрілу схему придбання

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати в дохід держави автомобіль "Audi Q7" вартістю 4,2 млн гривень, яким користується міський голова Самбора, що на Львівщині, Юрій Гамар. Наразі на автівку накладено арешт, повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

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За даними джерел УНН, мова йде про мера міста Самбір Юрія Гамара.

На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що цим автомобілем після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля - йдеться в повідомленні.

В САП наголошують, що задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проте фактично автомобілем продовжував користуватися мер міста.

"Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї та третьої особи підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів. Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з мера міста вказаного активу, законність набуття якого викликає обгрунтований сумнів", - додали в САП.

Наразі ВАКС наклав арешт на автомобіль.

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