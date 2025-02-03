Суд пом’якшив запобіжний захід меру Ірпеня Маркушину
Київ • УНН
Київський апеляційний суд замінив арешт із заставою 30 млн грн на цілодобовий домашній арешт для мера Ірпеня Олександра Маркушина. Справа стосується його виїзду до Італії у серпні 2022 року.
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Олександру Маркушину з арешту із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень, на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє юридична компанія чиї адвокати захищають його інтереси, передає УНН.
Сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив рішення: Олександр Маркушин вийде із СІЗО та перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом
Зазначається, що суд визнав безпідставною попередню вимогу слідчого ДБР та прокурора про СІЗО та непомірну заставу в 30 мільйонів гривень.
Олександр Маркушин більше не перебуватиме в СІЗО
Доповнення
У січні Печерський суд Києва відправив під варту з можливістю застави у 30 млн грн до 22 березня міського голову Ірпеня з Київщини. Сам Олександр Маркушин називає справу проти себе "заполітизованою та замовною".
Йдеться про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.