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Суд пом’якшив запобіжний захід меру Ірпеня Маркушину

Київ • УНН

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Київський апеляційний суд замінив арешт із заставою 30 млн грн на цілодобовий домашній арешт для мера Ірпеня Олександра Маркушина. Справа стосується його виїзду до Італії у серпні 2022 року.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Олександру Маркушину з арешту із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень, на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє юридична компанія чиї адвокати захищають його інтереси, передає УНН.    

Сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив рішення: Олександр Маркушин вийде із СІЗО та перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що суд визнав безпідставною попередню вимогу слідчого ДБР та прокурора про СІЗО та непомірну заставу в 30 мільйонів гривень.

Олександр Маркушин більше не перебуватиме в СІЗО

- зазначається в повідомленні.

Доповнення  

У січні Печерський суд Києва відправив під варту з можливістю застави у 30 млн грн до 22 березня міського голову Ірпеня з Київщини. Сам Олександр Маркушин називає справу проти себе "заполітизованою та замовною".

Йдеться про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
italiiaІталія
kyivКиїв

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