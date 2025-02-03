Суд смягчил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Александру Маркушину с ареста с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен, на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщаетюридическая компания чьи адвокаты защищают его интересы, передает УНН.

Сегодня Киевский апелляционный суд принял решение: Александр Маркушин выйдет из СИЗО и будет находиться под круглосуточным домашним арестом