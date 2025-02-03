Суд смягчил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд заменил арест с залогом 30 млн грн на круглосуточный домашний арест для мэра Ирпеня Александра Маркушина. Дело касается его выезда в Италию в августе 2022 года.
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Александру Маркушину с ареста с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен, на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщаетюридическая компания чьи адвокаты защищают его интересы, передает УНН.
Сегодня Киевский апелляционный суд принял решение: Александр Маркушин выйдет из СИЗО и будет находиться под круглосуточным домашним арестом
Отмечается, что суд признал безосновательным предварительное требование следователя ГБР и прокурора о СИЗО и непомерном залоге в 30 миллионов гривен.
Александр Маркушин больше не будет находиться в СИЗО
Дополнение
В январе Печерский суд Киева отправил под стражу с возможностью залога в 30 млн грн до 22 марта городского голову Ирпеня с Киевщины. Сам Александр Маркушин называет дело против себя «заполитизированным и заказным».
Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.