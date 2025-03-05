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САП требует конфисковать Audi Q7 у мэра Самбора из-за подозрительной схемы приобретения

Киев • УНН

 • 20720 просмотра

САП обратилась в ВАКС по поводу конфискации Audi Q7 стоимостью 4,2 млн грн у мэра Самбора Юрия Гамара. Автомобиль, оформленный на дочь и третье лицо, используется мэром без подтверждения законности средств на приобретение.

САП требует конфисковать Audi Q7 у мэра Самбора из-за подозрительной схемы приобретения

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать в доход государства автомобиль "Audi Q7" стоимостью 4,2 млн гривен, которым пользуется городской голова Самбора, что на Львовщине, Юрий Гамар. В настоящее время на автомобиль наложен арест, сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о мэре города Самбор Юрии Гамаре.

На основании собранных детективами НАБУ совместно с прокурорами САП материалов установлено, что в 2023 году дочь мэра приобрела в собственность автомобиль. При этом есть достаточно доказательств, которые свидетельствуют, что этим автомобилем после покупки пользовался исключительно городской голова. Кроме того, он мог прямо или косвенно совершать действия, аналогичные по содержанию осуществлению права распоряжения указанным имуществом. Это подтверждает, что оформление покупки на дочь должностного лица стало маневром для сокрытия реального владельца автомобиля

- говорится в сообщении.

В САП подчеркивают, что для избежания гражданской конфискации автомобиля лица осуществили еще одну процедуру купли-продажи, в результате которой право собственности якобы было передано третьему лицу. Однако фактически автомобилем продолжал пользоваться мэр города.

"Проведенный анализ имущественного состояния и расходов должностного лица, членов его семьи и третьего лица подтвердил невозможность приобретения этого актива за счет законных доходов. Учитывая выявленное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мэра города указанного актива, законность приобретения которого вызывает обоснованные сомнения", - добавили в САП.

В настоящее время ВАКС наложил арест на автомобиль.

Суд смягчил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину03.02.25, 17:20 • 27855 просмотров

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