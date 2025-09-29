$41.480.01
ВАКС конфисковал Audi Q7, которым пользуется глава города Самбор Львовской области

Киев • УНН

 • 1708 просмотра

ВАКС удовлетворил иск САП о признании необоснованным актива, которым пользуется городской голова Самбора Юрий Гамар, и взыскании его в доход государства. Речь идет об автомобиле "Audi Q7" 2023 года выпуска стоимостью 4,2 млн гривен, оформленном на дочь мэра.

ВАКС конфисковал Audi Q7, которым пользуется глава города Самбор Львовской области

ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива, которым пользуется мэр Самбора Юрий Гамар. Речь идет об автомобиле "Audi Q7" 2023 года выпуска стоимостью 4,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о самборском городском голове Юрии Гамаре.

29 сентября 2025 года ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива, которым пользуется глава одного из городов Львовской области, и его взыскании в доход государства (гражданская конфискация). Речь идет об автомобиле "Audi Q7" 2023 года выпуска стоимостью 4,2 млн гривен 

- говорится в сообщении.

Детективами НАБУ совместно с прокурорами САП установлено, что в 2023 году дочь мэра приобрела в собственность автомобиль. При этом есть достаточно доказательств, свидетельствующих, что им после приобретения пользовался исключительно городской голова. Кроме того, он мог прямо или косвенно совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения упомянутым имуществом. Это подтверждает, что оформление покупки на дочь должностного лица стало маневром для сокрытия реального владельца автомобиля.

В дальнейшем во избежание гражданской конфискации автомобиля лица осуществили еще одну процедуру купли-продажи, в результате которой право собственности якобы было передано третьему лицу. Проведенный анализ имущественного положения и расходов должностного лица, членов его семьи подтвердил невозможность приобретения этого актива за счет законных доходов. Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме 

- добавили в САП.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Напомним

В марте УНН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать в доход государства автомобиль "Audi Q7" стоимостью 4,2 млн гривен, которым пользуется мэр Самбора Львовской области Юрий Гамар.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Львовская область