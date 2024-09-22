У Запоріжжі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Запоріжжі ввечері 22 вересня пролунали вибухи, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Ввечері 22 вересня в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова ОВА Івана Федорова, пише УНН.
Вибухи у Запоріжжі,
Раніше він попереджав про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.
Нагадаємо
18 вересня російські війська випустили щонайменше 8 КАБів по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок обстрілу зруйновано будинки, є загиблі та поранені, пошукова операція триває.