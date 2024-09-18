Вперше за 4 місяці: ворог випустив по одній із громад Запоріжжя щонайменше 8 КАБів - Федоров
Київ • УНН
Російські війська випустили щонайменше 8 КАБів по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок обстрілу зруйновано будинки, є загиблі та поранені, пошукова операція триває.
Російські війська випустили щонайменше 8 керованих авіабомб (КАБ) по території Комишуваської громади в Запорізькій області. Такий обстріл став першим за останні чотири місяці. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вчора ввечері розпочалась незвичайна активізація ворога, коли він почав обстрілювати території Запорізької області КАБами. Такого не було останні 4 місяців. Ворог не обстрілював КАБами прифронтові території Запоріжжя. Щонайменше 8 КАБів ворог випустив по території Комишуваської громади, яка знаходиться за 20 км від Запоріжжя
За його словами, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі, зруйнував будинки та поранив людей.
"Пошукова операція продовжується адже можливо, під завалами ще є люди", - додав Федоров.
Нагадаємо
Унаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області загинули дві людини, ще 5 дістали поранення.