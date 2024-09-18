Киев • УНН
Российские войска выпустили не менее 8 КАБов по Камышеваской громаде Запорожской области. В результате обстрела разрушены дома, есть погибшие и раненые, поисковая операция продолжается.
Российские войска выпустили не менее 8 управляемых авиабомб (КАБ) по территории Камышеваской громады в Запорожской области. Такой обстрел стал первым за последние четыре месяца. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Вчера вечером началась необычная активизация врага, когда он начал обстреливать территории Запорожской области КАБами. Такого не было последние 4 месяца. Враг не обстреливал КАБами прифронтовые территории Запорожья. По меньшей мере 8 КАБов враг выпустил по территории Камышеваской громады, которая находится в 20 км от Запорожья
По его словам, враг попал по гражданской инфраструктуре, разрушил дома и ранил людей.
"Поисковая операция продолжается ведь возможно, под завалами еще есть люди", - добавил Федоров.
Напомним
В результате вражеского обстрела в Запорожской области погибли два человека, еще 5 получили ранения.