В Японії в партії вакцини Moderna виявили сторонні речовини

Деталі

Відзначається, що в ході вакцинації в місті Наха (адміністративний центр Окінави) в суботу в одній ампулі та двох шприцах була виявлена чорна речовина. В ході перевірки ще в одному шприці були виявлені домішки рожевого кольору. Всього вакциною з цієї партії прищепили близько 400 чоловік, проте, як стверджується, це було зроблено після того, як лікарі візуально переконалися в чистоті речовини в шприцах. Про будь-які проблеми зі здоров’ям у щеплених не повідомляється.

Тим часом номер партії цієї вакцини відрізняється від трьох інших, використання яких було призупинено Міністерством охорони здоров’я, праці і добробуту Японії. Через цей інцидент вакцинація в одному з прищепних центрів на Окінаві зупинена.

Контекст

Раніше МОЗ Японії оголосив про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини Moderna з трьох партій, вироблених на території Іспанії. Розмір невідомих часток, виявлених в них, досягає декількох міліметрів. Агентство Kyodo повідомляло, що невідомі компоненти можуть бути частками металу, оскільки вони реагують на магніти. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям Японії близько 170 тисяч доз вакцини з бракованих партій.

Нагадаємо

У суботу також стало відомо про два випадки смерті серед жителів Японії, які отримали дози препарату з партій, де були виявлені сторонні речовини. Померлі — чоловіки 38 і 30 років, у яких раніше не було виявлено хронічних захворювань і алергічних реакцій. Вони були щеплені другий дозою вакцини 15 і 22 серпня відповідно. На наступний день після вакцинації у обох піднялася температура. Через три дні після щеплення обидва померли з невстановлених причин.