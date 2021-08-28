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В Японії після вакцинації Moderna від COVID-19 померли двоє людей

В Японії після вакцинації Moderna від COVID-19 померли двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Двоє людей померли після щеплення вакциною Moderna Covid-19, постачання якої було призупинено після виявлення контамінантів. Про це пише Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Японії, передає УНН.

Деталі

У повідомленні міністерства йдеться, що чоловіки в віці 30 років померли в цьому місяці протягом декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причини смерті досі з'ясовується.

Японія припинила використання 1,63 мільйона доз Moderna, відправлених в 863 центру вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про зараження контоменантами деяких флаконів вакцини.

Уряд Японії і Moderna заявили, що "не було виявлено ніяких проблем з безпекою або ефективністю", і "припинення постачання було лише запобіжним засобом".

Доповнення

Передбачається, що забруднювач вакцини являє собою металеві частинки, повідомила японська громадська телекомпанія NHK з посиланням на джерела в міністерстві охорони здоров'я.

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