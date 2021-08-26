Через знайдені домішки: Японія скасувала прийом понад мільйона доз вакцини Moderna

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що в партії з 565 400 дозами вакцини від Moderna виявили сторонні домішки. Компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, повідомила, що Moderna зупинила постачання ще 1,63 млн доз препаратів із міркувань обережності. Немає жодних деталей про те, які сторонні домішки виявили в дозах, у компанії назвали їх твердими частинками.

Забруднення пов'язують із проблемою на виробничій лінії в Іспанії. Міністерство охорони здоров'я опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити, чи немає у них такої вакцини.

Деякі японські компанії скасували заплановану на четвер вакцинацію своїх співробітників, оскільки більшість забруднених доз було доправлено в місця масової вакцинації.

Із 6 до 20 серпня вакцини з неякісної партії використовували в масовому центрі вакцинації в Осаці. У міністерстві зазначили, що випадків проблем зі здоров'ям, пов'язаних із введенням препаратів із домішками, не зафіксовано.

За статистикою ВООЗ, станом на 25 серпня в Японії зареєстровано 1 339 115 хворих на коронавірус, померло – 15 693 осіб. Введено понад 84 млн доз вакцини.

Нагадаємо

Учора Японія заявила про намір розширити надзвичайний стан ще на вісім префектур, збільшивши загальну кількість до 21, оскільки через сплеск випадків COVID -19 у країні переповнено лікарні.