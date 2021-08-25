Японія введе надзвичайний стан ще у 8 префектурах

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Міністр економіки Ясутосі Нісімура заявив, що розширення, яке охопить майже половину 47 префектур країни, було схвалене групою зовнішніх експертів. Очікується, що воно буде офіційно затверджене на засіданні урядової робочої групи 25 серпня.

Оскільки варіант Delta швидко поширюється, уряд намагається контролювати інфекції. Смертність у Японії становить близько 1,2% порівняно з 1,7% у США та 2,0% у Великобританії.

Місяці обмежень надзвичайних ситуацій у столиці, Токіо та прилеглих районах не зуміли змінити сплеск інфекцій, і близько 90% міських ліжок для надання медичної допомоги зайняті. Оскільки лікарняні ліжка заповнені, багато людей змушені одужувати вдома - деякі вмирають, перш ніж вони зможуть отримати лікування.

Нагадаємо

Японія продовжить надзвичайний стан до середини вересня. В країні рекордно зросла захворюваність на Delta-штам.