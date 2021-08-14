В Японії рекордно зросла захворюваність на Delta-штам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Добовий приріст заражень коронавірусів SARS-CoV-2 в Японії став максимальним з початку пандемії. За минулі 24 години в країні виявлено понад 20 тисяч випадків. Про це пише УНН з посиланням на DW.
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При цьому 5773 зараження припали на Токіо, що стало найбільшим показником з моменту проникнення вірусу в Японію.
За відомостями японських медіа, літні Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів через погіршення епідеміологічної ситуації. Однак остаточне рішення очікується після зустрічі представників уряду країни і Міжнародного паралімпійського комітету 16 серпня.
Паралімпіада відбудеться з 24 серпня по 5 вересня. На літніх Олімпійських іграх в Токіо, що завершилися декількома днями раніше, майже всі змагання пройшли без глядачів.
Вірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, з початку пандемії виявлено більш ніж у 205 млн жителів планети, понад 4,3 млн хворих на цю інфекцію померли, близько 185 млн одужали. Найбільше підтверджених заражень (більш 36 млн) і летальних випадків (понад 618 тисяч) доводиться на США. У 125-мільйонної Японії вірус виявлений у 1,08 млн осіб, понад 15,3 тисячі хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, понад 930 тисяч одужали і виписані.
Нагадаємо
У Японії зафіксували рекорд з інфікування коронавірусом за добу.