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В Японии рекордно выросла заболеваемость Delta-штамм

В Японии рекордно выросла заболеваемость Delta-штамм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Суточный прирост заражений коронавирусов SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии. За прошедшие 24 часа в стране выявлено более 20 000 случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

При этом 5773 заражения пришлись на Токио, что стало наибольшим показателем с момента проникновения вируса в Японию.

По сведениям японских СМИ, летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако окончательное решение ожидается после встречи представителей правительства страны и Международного паралимпийского комитета 16 августа.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившиеся несколькими днями ранее, почти все соревнования прошли без зрителей.

Вирус SARS-CoV-2, вызывает заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружено более чем в 205 млн жителей планеты, более 4300000 больных этой инфекцией умерли, около 185 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 36 млн) и летальных случаев (более 618 000) приходится на США. В 125-миллионной Японии вирус обнаружен в 1080000 человек, более 15,3 тысячи больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, более 930 000 выздоровели и выписаны.

Напомним

В Японии зафиксировали рекорд с инфицирования коронавируса в сутки.

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